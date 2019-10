Biodata Pemain VIP dan Daftar Lengkap Pemeran Drama Korea VIP, Drama Korea Terbaru Oktober 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain VIP dan daftar lengkap pemeran drama Korea VIP yang merupakan drama Korea terbaru Oktober 2019.

VIP merupakan drama Korea terbaru yang tayang mulai 28 Oktober 2019.

Drama Korea VIP menjadi drakor terbaru Jang Nara dan Lee Sang Yoon.

VIP disutradarai oleh Lee Jung Rim.

Sedangkan skenarionya ditulis oleh Haw Won.

VIP tayang di SBS setiap Senin dan Selasa pukul 22-00-23-10 KST.

VIP tayang menggatikan slot drama The Secret Life of My Secretary.

Drama ini bergenre misteri, melodrama.

VIP merupakan drama misteri tentang bangkitnya perempuan yang mengalami kesulitan di tempat kerja dan kehidupan pribadinya.

Park Sung Joon adalah pemimpin tim departement store VIP.