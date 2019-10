Download Lagu Korea When Love Passes Ji Chang Wook dan Video Klip When Love Passes By

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu When Love Passes By dinyanyikan Ji Chang Wook, dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu When Love Passes By dan video klip When Love Passes By dalam artikel ini.

Lagu When Love Passes By dirilis di channel Youtube Ji Chang Wook pada Sabtu, 26 Oktober 2019.

When Love Passes By merupakan soundtrack drama Korea Melting Me Softly.

Lagu ini dinyanyikan oleh Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) ketika pesta bersama teman-teman penyiaran.

Berikut lirik lagu When Love Passes - Ji Chang Wook

geu saram nareul boado

naneun geu sarameul mollayo

dugeungeorineun maeumeun apado

ijen geudaereul mollayo

geudae nareul arado

naneun gieogeul moshapnida