VIDEO Truk Tabrakan Beruntun di Natar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NATAR - Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Natar, Lampung Selatan, tepatnya di depan Indomaret Desa Merak Batin, Kamis (31/10/2019).

Kecelakaan ini melibatkan tiga truk yang tengah konvoi mengantar pupuk menuju Bandar Lampung.

Ketiganya adalah truk BE 9689 AN, BE 9628 AH, dan BG 8635 KI.

Saksi mata Rahmad menyebutkan, kejadian ini berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.

"Baru siang tadi, sekitar jam setengah 11," kata juru parkir Rumah Makan Cinta Selera Kita ini.

Rahmad menuturkan, kecelakaan bermula saat truk BE 9689 AN mengalami pecah ban.

"Nah, kan mereka lagi konvoi, mobil yang di depan pecah ban dan langsung masuk banting kanan dan naik ke atas median jalan, berhenti," katanya.

Sontak, kendaraan yang ada di belakangnya yakni truk BE 9628 AH langsung menghajar pantat truk BE 9689 AN.

"Jeduar, keras tadi suaranya. Abis itu truk yang numbur itu mundur, numbur mobil truk muatan kosong (BG 8635 KI) juga di belakangnya. Tapi gak papa. Yang belakang cuman lecet saja," terangnya.

Rahmad mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

"Gak ada. Cuman sopir mobil yang numbur (BE 9628 AH) patah kaki. Sudah dibawa ke rumah sakit. Gak begitu macet juga. Soalnya masih ada ruas sebelah kiri," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/hanif mustafa)

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio