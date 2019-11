2 Artis Lain Ini Ternyata Alami Kecelakaan Bersama Dylan Carr 'Anak Langit' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pesinetron Dylan Carr tiba-tiba saja mengagetkan publik setelah dirinya mengalami kecelakaan di jalan tol pada Kamis pagi (31/10/2019).

TerungkapPemain sinetron Anak Langit itu mengalami kecelakaan di Ruas Tol JORR Kilometer 36 arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat.

Dylan Carr yang mengendarai HR-V menabrak bagian belakang sebuah truk hingga mobilnya ringsek.

Ternyata bukan hanya mantan pacar Hana Saraswati saja yang berada dalam mobil, melainkan juga 2 orang teman Dylan Carr.

Siapa mereka dan bagaimana kondisinya?

Kondisi mobil Dylan Carr (Instagram)

Setelah menabrak truk, teman dekat Angela Gilsha itu sempat terseret sejauh 500 meter sebelum akhirnya tak sadarkan diri.

Saat ini Dylan pun masih mendapatkan perawatan intensif karena luka yang cukup parah.

Sang ayah, Terrence Carr, mengatakan ada sebagian tengkorak Dylan yang harus diangkat karena ada pembengkakan otak.

Tengkorak tersebut akan diganti saat pembengkakan tersebut turun.

Dylan bahkan harus dibuat koma agar kondisinya tenang.

"Dylan is in shallow induced coma to keep him in a calm condition (Dylan dalam keadaan induced coma/ dibuat koma untuk membuatnya dalam kondisi tenang)," ungkap Terrence di akun Instagram-nya, Jumat (1/11/2019).