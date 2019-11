Drakorindo Revolutionary Love Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Drakor Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Choi Si Won, yuk simak, cara unduh atau Download Drakor Revolutionary Love full episode disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download drakorindo terpopuler 2019.

Simak juga cara nonton online lewat streaming Revolutionary Love di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Revolutionary Love?

Drama korea Revolutionary Love adalah serial drama korea terbaru 2017.

KDrama Revolutionary Love ditayangkan mulai 14 Oktober 2017 oleh channel TVN untuk menggantikan serial drama Live Up to Your Name.

Rencananya serial drama Korea ini akan ditayangkan sebanyak 16 episode.

Drama korea Revolutionary Love ini dibintangi oleh salah satu anggota boyband Super Junior, yakni Choi Si Won.

Dalam sinopsis Revolutionary Love, Choi Si Won memainkan peran sebagai pemuda kaya keturunan keluarga chaebol (keluarga kaya).

Ia sedang menyembunyikan latar belakangnya di lingkungan yang baru.

KDrama Revolutionary Love juga bakal menampilkan aktris yang tak kalah populer dari Choi Si Won yakni aktris cantik Kang So Ra.

Kang So Ra akan memainkan perannya sebagai seorang gadis lulusan Universitas ternama di Korea.