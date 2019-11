Download Lagu Oemar Bakrie Iwan Fals, Simak Chord dan Lirik Lagu Oemar Bakrie

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Yuk download lagu Iwan Fals berjudul Oemar Bakrie.

Lagu Oemar Bakrie adalah lagu yang yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Oemar Bakrie diciptakan oleh Iwan Fals pada tahun 1981 silam.

Lagu Oemar Bakrie - Iwan Fals tersebut bercerita tentang kehidupan guru dan pendidikan di Indonesia.

Dalam lagu tersebut ada kata-kata bahwa guru menciptakan murid yang memiliki otak layaknya BJ Habibie.

BJ Habibie dikenal sebagai salah satu orang Indonesia yang paling cerdas.

Berikut adalah lirik lagu dan Chord lagu Oemar Bakrie - Iwan Fals :

[Intro] C F C C G

C F C C G C..

C

Tas hitam dari kulit buaya

G C

Selamat pagi

D G

berkata bapak Oemar Bakri

F

Ini hari..i..

C G C

aku rasa kopi nikmat sekali

C

Tas hitam dari kulit buaya

G C

Mari kita pergi

D G

memberi pelajaran ilmu

F C

pasti itu.. murid bengalmu

D G

mungkin sudah menunggu