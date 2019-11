GenBI Lampung Gelar GenBI Care to Each Other di SLB PKK Lampung

GenBI (Generasi Baru Indonesia) Lampung menggelar GenBI Care to Each Other di SLB PKK Provinsi Lampung, Sukarame, Jumat 8 November 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - GenBI (Generasi Baru Indonesia) Lampung menggelar GenBI Care to Each Other di SLB PKK Provinsi Lampung, Sukarame, Jumat 8 November 2019.

Perhelatan Care to Each Other ini masih dalam rangkaian kegiatan dalam peringatan ulang tahun GenBI ke 8.

Rudi Antoro ketua divisi pendidikan GenBI Provinsi Lampung mengatakan Kegiatan Genbi Care to Each Other merupakan rangkaian road to anniversary GenBI ke 8.

"Rangkaian kegiatan kami cukup banyak, kemarin kami sudah melaksanakan beberapa program di Teluk Betung yakni meliputi sunat massal, cek kesehatan, lalu lomba vlog dan maskot, jadi untuk hari ini kami gelar Genbi Care to Each Other di SLB PKK Lampung," katanya.

Kata dia, GenBI Lampung sudah sering melaksanakan kegiatan serupa di sekolah biasa.

"Cuman disekolah SLB baru pertama ini, kami juga memilih SLB karena kami memilih yang hal yang beda dengan kegiatan anniversary sebelumnya," ujarnya.

Rudi menuturkan, pihaknya memilih SLB PKK Lampung untuk rangkaian acara mengingat lokasinya strategis.

"Kegiatan kami awali dengan senam bersama, mewarnai, pembagian bingkisan serta hadiah dan terakhir potong tumpeng," sebutnya.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 105 anak dari kelas 3 SD hingga kelas 5 SD.

"Kami harapkan kegiatan ini bisa sesuai jargon Genbi, yakni energi untuk negeri, jadi kami berharap GenBI Lampung bisa sinergi kepada masyarakat memberi kontribusi kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SLB PKK Lampung Endin menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian yang ada dari para generasi muda.

"Kami sangat merasa senang dan apalagi ini acara anak muda artinya ada juga perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah saya ini," tuturnya.

Endin pun melihat kebahagian dimata anak didiknya yang mana kegiatan dimulai dengan senam bersama.

"Harapan saya ke anak muda sekarang ini agar untuk lebih menghargai keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Lampung ini," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)