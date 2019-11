Download Lagu Selena Gomez Berjudul Wolves, Kumpulan MP3 Gudang Lagu Selena Gomez 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Selena Gomez berjudul Wolves, dalam MP3 Gudang Lagu Selena Gomez terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu Wolves, video klip Wolves dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

Wolves merupakan satu dari sekian banyak judul lagu Selena Gomez terhits dan terpopuler.

Lagu Wolves dibawakan Selena Gomez, bersama salah satu disjoki (DJ) sekaligus seorang produser musik asal Amerika Serikat yaitu Marshmello.

Lagu ini merupakan salah satu lagu Selena Gomez di dalam album Wolves, yang dirilis pada tahun 2017.

Selain itu, lagu Wolves berhasil mendapatkan penghargaan MuchMusic Video Award, untuk Fan Fave Single.

Berikut lirik lagu Wolves.

In your eyes there's a heavy blue

One to love and one to lose

Sweet divine, the heavy truth