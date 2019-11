Youth Project SMA YP Unila Gali Potensi Bakat Siswa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - SMA YP Unila terus memberikan wadah positif bagi seluruh warga sivitas akademika sekolah swasta dalam gelaran youth project ke V.

Panitia pelaksana Youth Project SMA YP Unila Ferniola Devina mengatakan Youth Project digelar sebagai wujud pengembangan bakat para siswa.

Tema yang diusung yakni "Raise Your and a chieve your champion".

Beberapa tangkai lomba yang dilombakan diantaranya kabaret, miniatur pionering, photography, da'i atau da'iyah, PBB, futsal, scrabbble dan tandu darurat.

Dengan bintang tamu yang didatangkan yakni Rezky Febian dan Newendi stand up comedy.

Serta blangkon haji pada penutupan 17 November mendatang.

Ccara tahunan ini dibuka langsung oleh Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Lampung Diona Katharina.

Diona secara langsung membuka perlombaan tersebut dengan menendang bola ke gawang dan pelepasan balon ke udara.

Dirinya mengaku sangat mengapresiasi kegiatan youth project tersebut.

Dengan harapan acara tahunan yang diperuntukkan ini sebagai wadah untuk merealisasikan pendidikan berkarakter.

Dengan mengikuti perlombaan yang digelar harapannya semoga kegiatan bermanfaat untuk seluruh peserta.

"Saya mengucapkan selamat bertanding untuk seluruh peserta, selamat kepada OSIS SMA YP Unila sebagai wadah penyalur aspirasi siswa," katanya.(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)