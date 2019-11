Personel Kodim 0426 Jalani Tes Kebugaran di Stadion Tiuh Tohou

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Guna meningkatkan kesegaran jasmani militer TNI-AD, anggota Kodim 0426/Tulang Bawang melaksanakan tes kesegaran jasmani (garjas) periode II tahun 2019 di Stadion Tiuh Tohou Kabupaten Tulangbawang, Kamis (14/11)

Sebelum melaksanakan tes kesegaran jasmani, para personel menjalani cek denyut nadi dan tensi oleh Tim Kesehatan dari Pos Kesehatan Kodim 0426/TB. Seusai itu dilanjutkan dengan senam peregangan.

Tes kesegaran jasmani meliputi tes kesegaran jasmani "A" dengan lari selama 12 menit, tes kesegaran jasmani "B" yang meliputi full up, sit up, push up, lunges, sutle run dan ketangkasan renang yang dipantau langsung tim asistensi dari Jasrem 043/Garuda Hitam.

Dandim 0426 Tulangbawang, Letkol Inf Kohir menyampaikan, tes kesegaran jasmani dilakukan untuk membina dan meningkatkan kemampuan fisik prajurit Kodim 0426, sehingga semua personel harus ikut melaksanakannya.

"Melalui tes kesegaran jasmani periodik ini, kita dapat mengetahui kemampuan fisik prajurit Kodim 0426 setiap enam bulan. Ini karena dihadapkan dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan prajurit yang berfisik prima" pungkas Dandim.(end)