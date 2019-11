Ahsan/Hendra Lolos ke Semifinal Hong Kong Open 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ganda putra Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan mengamankan tiket babak semifinal turnamen Hong Kong Open 2019.

Di babak perempat final yang berlangsung di Hong Kong Coliseum, Jumat (15/11/2019), Ahsan/Hendra mengalahkan Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen dua gim langsung.

The Daddies -julukan bagi Ahsan/Hendra- menang dengan skor kembar 21-11, 21-11 dalam durasi pertandingan selama 27 menit.

Laga perempat final tersebut tercatat sebagai pertemuan pertama antara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dengan Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen.

Sebelum berpasangan dengan Mads Conrad-Petersen, Mathias Boe sudah beberapa kali berhadapan dengan Ahsan/Hendra.

Bersama dengan Carsten Mogensen, Mathias Boe pernah bertemu sebanyak enam kali dengan The Daddies.

Rekor pertemuan kedua pasangan veteran tersebut yakni 5-1 untuk keunggulan Ahsan/Hendra.

Sedangkan bersama Kim Astrup, Mathias Boe juga mengalami kekalahan saat bertemu dengan Ahsan/Hendra di turnamen Sudirman Cup 2019 lalu.

• Link Live Streaming Perempat Final Hong Kong Open 2019 - 6 Wakil Indonesia Berlaga

Sementara itu, babak semifinal Hong Kong Open 2019 besok Sabtu (16/11/2019), akan menjadi semifinal ke-10 bagi Ahsan/Hendra di tahun 2019.

Sebelum Hong Kong Open 2019, The Daddies tercatat sudah melakoni sembilan laga semifinal.

Sembilan laga semifinal tersebut terjadi di Indonesia Masters, All England, Singapore Open, New Zealand Open, Indonesia Open, Japan Open, World Championships, China Open, dan Denmark Open.

Dari kesembilan laga semifinal tersebut, The Daddies sukses meraih tiket final dan menjadi juara di tiga turnamen yakni All England, New Zealand Open, dan World Championships.

Di babak semifinal, Ahsan/Hendra akan menunggu pemenang antara Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Li Jun Hui/Liu Yu Chen (China).

Indonesia masih berpeluang meloloskan satu wakil ganda putra melalui pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang diperkirakan akan bermain sore nanti. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hong Kong Open 2019, Ahsan/Hendra Tembus Semifinal Ke-10"