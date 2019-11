Daftar Harga Mobil Bekas Toyota All New Fortuner

Toyota All New Fortuner

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di tengah tingginya harga mobil baru, mobil bekas alias second menjadi pilihan.

Banyak konsumen lebih memilih mobil bekas daripada membeli mobil baru.

Bagi anda yang ingin membeli mobil bekas, berikut adalah daftar harga mobil bekas Toyota Fortuner All New.

Harga mobil bekas ini dirangkum dari pedagang mobil bekas di Jakarta.

Harga mobil bekas sebenarnya tergantung kondisi kendaraan.

Daftar harga mobil bekas Toyota Fortuner All New ini disusun berdasarkan data yang masuk per 29 Oktober 2019.

Berikut daftar harga mobil bekas Toyota Fortuner All New dilansir dari Gridoto.com

1. G Diesel A/T

Tahun 2016 dengan spesifikasi 2.400 cc, 147 dk harganya Rp 360 juta

2. SRZ Bensin A/T