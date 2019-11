VIDEO Rizky Febian Bikin Pelajar SMA YP Unila Histeris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Penyanyi Rizky Febian memukau penonton dalam gelaran Youth Project V SMA YP Unila, Minggu (17/11/2019).

Ratusan pengunjung “terbius” menyaksikan penampilan anak kandung komedian Sule ini.

Rizky naik panggung pukul 16.00 WIB.

Sebanyak 10 lagu dinyanyikannya, mulai dari Kesempurnaan Cinta, Menari, Nona, Cukup Tau, Hanya Engkau, Sweet Talk, Indah Pada Waktunya, Ragu, Berpisah Itu Mudah, dan Penantian Berharga.

Penonton histeris saat melihat penampilan penyanyi yang tampil kasual mengenakan kaus hitam dipadu jins.

Para penonton tak henti berteriak memanggil-manggil nama Rizky.

Gayung bersambut, Rizky pun membalas sambutan tersebut.

"Terima kasih YP Unila atas undangannya untuk menghibur kalian semuanya," ujarnya.

“Senang datang ke Bandar Lampung. Semuanya orangnya baik-baik dan sukses untuk semuanya, terutama SMA YP Unila,” timpalnya.

Kepala SMA YP Unila Bercah Pitoewas menjelaskan, program Youth Project mengusung tema Raise Your and Achieve Your Champion.

Kegiatan ini menyasar pelajar SMP dan SMA menyalurkan minat dan bakat melalui ajang kompetisi sportif.

Tangkai lomba seperti kabaret, miniatur pionering, photography, da'i atau da'iyah, PBB, futsal, scrabbble dan tandu darurat. (*)

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio