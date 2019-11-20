Drama Korea
Sinopsis Left Handed Wife Episode 75 dan 76 Rabu 20 November 2019 di Trans TV
Drakor Left Handed Wife tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 14.00 WIB di Trans TV.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat penggemar Lee Soo Kyung dan Kim Jin Woo dalam drakor Left Handed Wife, simak sinopsis Left Handed Wife episode 75 dan 76 Rabu 20 November 2019 di Trans TV dan live streaming Trans TV.
Drakor Left Handed Wife merupakan drama Korea terbaru yang akan tayang di Trans TV.
Drakor Left Handed Wife tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 14.00 WIB di Trans TV.
Selain di Trans TV, cerita drakor Left Handed Wife juga bisa ditonton melalui live streaming Trans TV.
Berikut tautan atau link live streaming Trans TV drakor Left Handed Wife.
Live Streaming Trans TV drakor Left Handed Wife
Drakor Left Handed Wife dijadwalkan tayang mulai 2 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.
Left Handed Wife ditayangkan di stasiun televisi KBS2.
Drama Korea Left Handed Wife ini tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 19.50 hingga 20.30 waktu Korea Selatan.
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Left Handed Wife adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi Lee Soo Kyung dan Kim Jin Woo.
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