Drama Korea
Download Drakor Psychopath Diary Episode Lengkap, Video Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)
cara unduh atau download drakor Psychopath Diary episode lengkap, simak juga cara streaming drama Korea Psychopath Diary di HP atau ponsel
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak cara unduh atau download drakor Psychopath Diary episode lengkap disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).
Simak juga cara streaming drama Korea Psychopath Diary di HP atau ponsel.
Bagaimana sinopsis Psychopath Diary?
Drama Korea Psychopath Diary mulai tayang 20 November 2019.
Ini merupakan drama terbaru Yoon Si Yoon dan Jung In Sun.
Drama ini disutradarai oleh Lee Jong Jae.
Sementara itu skenarionya ditulis oleh Ryoo Yong Jae, Kim Hwan Chae, dan Choi Sung Joon.
Drama ini tayang di tvN setiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 KST.
Bergere thriller komedi, Drakor ini berjumlah 16 episode.
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Drama ini tayang menggantikan Drakor Miss Lee.
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