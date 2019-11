Keisha Anak Barbie Kumalasari yang Disebut Cantik dan Pintar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Barbie Kumalasari membagikan video saat mengajak sang anak, Keisha untuk berkunjung ke rumah Uya Kuya.

Warganet memuji kecantikan dan bahasa Inggris anak tiri Galih Ginanjar tersebut.

Artis Barbie Kumalasari mengajak sang anak, Keisha untuk berkunjung ke rumah Uya Kuya.

Momen tersebut dibagikan istri Galih Ginanjar dalam cuplikan video yang diunggah di akun instagramnya, Minggu (24/11/2019).

Terlihat Barbie tampil dengan rambut barunya yang berwarna abu-abu.

Dirinya dan sang anak kompak dengan kaus hitam.



"Hai, weekend sekarang gue lagi di rumahnya papi Uya Kuya sama bunda Astrid bawa si kecil. Kira-kira kita mau ngapain sih dek?," kata Barbie Kumalasari sembari membuat video.

Sang anak yang duduk di sampingnya lantas menanyakan kepada Barbie menggunakan bahasa Inggris di mana kacamatanya.

"Where is my glass?," tanya Keisha.

Barbie kemudian menjawabnya ada di mobil.

"In the car," jawab Barbie Kumalasari.