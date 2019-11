Kiper Badak Lampung Catat Rekor Penjaga Gawang Terbanyak Gagalkan Pinalti, Lihat Aksi Heroik Daryono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badak Lampung bersiap menghadapi Madura United dalam lanjutan pekan ke-29 Liga 1 2019.

Merujuk Jadwal Liga 1 2019, Badak Lampung vs Madura United akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Rabu, 27 November 2019.

Kick off Badak Lampung vs Madura United akan dimulai pada pukul 15.30 WIB dan disiarkan langsung melalui live streaming vidio.com.

Jelang laga tersebut, salah seorang pemain Badak Lampung mendapat pujian serta acungan jempol dari para penggemarnya.

Pemain tersebut tak lain adalah sang 'tembok akhir' Badak Lampung, Daryono.

Memang, di laga terakhirnya bersama Badak Lampung, melawan Persela Lamongan, skuat Laskar Saburai harus kalah dengan skor 1-0.

• Badak Lampung Siap Hadapi Madura United Meski Tak Didampingi Pelatih Milan Petrovic

Namun, aksi heroiknya saat menggagalkan tendangan pinalti Alex Goncalves yang menjadi perhatian para fans serta penggemar Badak Lampung.

Daryono pun menjadi kiper satu-satunya di Liga 1 2019 yang berhasil membuat 3 algojo pinalti tertunduk lesu usai menendang pinalti.

Catatan Tribunlampung.co.id, Daryono sudah 3 kali menghadapi pinalti, yakni saat laga Kalteng Putra vs Badak Lampung, Persipura vs Badak Lampung dan terakhir Persela vs Badak Lampung.

Tiga tendangan pinalti tersebut dengan tenang, mampu dimentahkan oleh eks kiper Persija Jakarta tersebut.