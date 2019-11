Diburu ke Tangerang, Satu Lagi Pencuri Motor di PT Indo Prima Beef Tertangkap

Pelaku Eka Sanjaya beserta barang bukti diamankan di Polsek Way Pengubuan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY PENGUBUAN - Polsek Way Pengubuan kembali menangkap satu pelaku pencurian sepeda motor di PT Indo Prima Beef (IPB), Kecamatan Way Pengubuan, Jumat (22/11/2019) lalu.

Pelaku terakhir yang ditangkap yaitu Eka Sanjaya (31).

Total sudah tiga orang diamankan.

Dua lainnya adalah Azai (23) dan Indra (39)

Eka, warga Kampung Lempuyang Bandar, Way Pengubuan, dikejar polisi hingga ke kawasan Cibodas, Tangerang, Banten.

Eka diamankan di tempat persembunyiannya, Minggu (24/11/2019) sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolsek Way Pengubuan Iptu Widodo Rahayu menerangkan, Eka kabur setelah aksi pencurian itu.

"Kita mendapatkan informasi dari rekannya yang sudah tertangkap kalau pelaku melarikan diri ke Tangerang. Saat itu juga kita langsung lakukan pengejaran dan akhirnya bisa ditangkap pada hari Minggu lalu," kata Iptu Widodo Rahayu, Rabu (27/11/2019).

Eka kemudian dibawa ke Mapolsek Way Pengubuan guna penyidikan lebih lanjut.

Eka, lanjut Widodo, bertugas masuk ke dalam PT IPB dan mengeluarkan sepeda motor melalui celah dinding belakang.