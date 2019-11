Wakapolres Way Kanan Hadiri Pengajian Akbar ASN di Masjid Agung Ashabul Yamin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan hadiri pengajian Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memperingati HUT ke-48 Korpri tingkat Kabupaten Way Kanan di Masjid Agung Ashabul Yamin KM 02 Blambangan Umpu.

Acara ini turut mengundang Bapak Dr. Kh Bukhori muslim, Lc., M.M yang akan memberikan tausiah kepada tamu undangan yang hadir.

Selain itu turut hadir, Sekda Kabupaten Way Kanan Saipul, Forkopimda , Kepala Kemenag H.M. Isa, Ketua TP PKK Hj. Dessy Apriyanti Adipati, para Camat, ASN Kabupaten Way Kanan, tokoh adat, agama, masyarakat dan pemuda Kabupaten Way Kanan

Sambutan tertulis Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya yang dibacakan Sekda Saipul atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Way Kanan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. H Buchori Muslim, Lc., MA di Bumi Ramik Ragom ini.

“Semoga tausiah Bapak yang sangat kita nantikan dapat menambah wawasan keislaman kita untuk kemajuan Islam, umat Islam, dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan tercinta ini,” ujarnya, Jumat 29 November 2019

Tidak lupa juga dirinya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang pada saat ini telah memasuki usia yang Ke-48.

Semoga dengan moment ini dapat menjaga soliditas dan solidaritas antar sesama anggota Korpri agar dapat melayani masyarakat dengan prima serta bekerja dengan cepat dan akurat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Way Kanan yang tercinta.

Pengajian Akbar seperti ini merupakan sarana yang efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Harapannya, dengan pengajian ini dapat mempererat tali silaturahmi antara Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sehingga tercipta Ukhuwwah Islamiyyah yang bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan yang sangat kita perlukan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)