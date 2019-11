Al Ghazali Rayu Alyssa Daguise, Sudah Balikan?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hubungan putra pertama maia estianty-Ahmad Dhani, Al Ghazali dan Alyssa Daguise beberapa waktu lalu sempat menghebohkan karena kabarnya Al melakukan kekerasan pada Alyssa.

Beberapa bulan pasca kejadian tersebut, Al Ghazali dan Alyssa Daguise justru memilih untuk berpisah.

Putusnya hubungan Al Ghazali dan Alyssa Daguise itu juga diiringi dengan drama saling sindir antara keduanya.

Bahkan dalam satu wawancara, Al terang-terangan mengakui kalau dirinya memang kesal pada sang mantan saat itu.

Enam bulan berlalu semenjak kejadian saling sindir antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise, keduanya pun justru terlihat bersama lagi pada Jum'at (29/11/2019) kemarin.

Dari Insta Story yang dibagikan Alyssa Daguise, sepertinya keduanya sedang berada di Paris.

Hal tersebut terlihat dari latar foto yang menunjukkan pemandangan menara Eiffel di Paris.

Alyssa Daguise sendiri diketahui sedang menempuh pendidikan di Paris sementara Al Ghazali baru saja mulai berkuliah di London, Inggris.

Di Insta Story tersebut, Al juga melayangkan gombalan untuk mantan kekasihnya itu.

"Hahhaaa omg I did not expect that aries being stubborn as always

Aku punya 2 kata buat kamu

Aku sayang kamu