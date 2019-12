Biodata Pemain My Prettiest Daughter In The World dan Pemeran Drama Korea Terpopuler 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak biodata pemain My Prettiest Daughter In The World dan daftar lengkap pemeran drama Korea My Prettiest Daughter In The World yang merupakan drama Korea terpopuler 2019.

Serial drama Korea My Prettiest Daughter In The World atau dikenal juga dengan judul lain My Daughter Is The Kindest.

My Prettiest Daughter In The World ini merupakan sebuah drama Korea terbaru dari KBS2.

Drama bergenre keluarga ini tentunya akan lebih banyak menceritakan tentang keluarga.

Drama Korea yang tayang pada 23 Maret 2019 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19.55 waktu setempat di channel KBS2.

Drama My Prettiest Daughter In The World ini digarap oleh sutradara ternama Korea yaitu Park Man Young dan dibantu oleh Jo Jung Sun.

Dengan dibintangi oleh actor dan katris populer Korea, yaitu Yoo Sun, Kim So Yeon, Hong Jong Hyun, Ki Tae Young, Kang Ha Kyung, Choi Myung Gil, Dong Bang Woo.

My Prettiest Daughter In The World menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki tiga anak perempuan.

Tidak seperti ibu rumah tangga yang lainnya, Park Sun Ja ini merupakan seorang ibu yang pekerja keras.

Ia memiliki memiliki sebuah restoran sup daging yang kecil namun terasa hangat.