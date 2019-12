Download Lagu Crash & Burn MP3 GOT7, Video Klip Crash & Burn Gudang Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download lagu Crash & Burn dinyanyikan GOT7 dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Crash & Burn dan Video Klip Crash & Burn dalam artikel ini.

Lagu ini ada di dalam album Call My Name yang didistribusikan oleh label JYP Entertainment

Crash & Burn dirilis pada 4 November 2019.

Berikut lirik Lagu Crash & Burn - GOT7

gingin eodum sogeseo gireul ilheo

neon nal deopchyeowa da dwijibeonwa

alji moshaedo naneun sanggwaneopseo

geobuhaji moshal mureumpyoman nama

dachil geol almyeonseodo ijen meomchul suga eopseo

sigani gamyeon galsurok galjeungi keojyeo gyesok

kkeuteopsi bultaolla Fire

nega issneun miraeneun hanado an duryeowo

Till I crash & burn

nan gyesok wonhae neol

No I won’t stop

na eojireowo eojireowo

meorissoge neo

Till I crash & burn

Na na na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

na eojireowo eojireowo

But I wanna know

Till I crash & burn

I’m running

I’m burning

Can’t stop this

Like a phoenix

Can you feel this

swil teum eopsi

jakku juwireul maemdora

soyongdorichidorok

deo gipge ppajyeodeureo