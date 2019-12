Biodata Pemain My Prettiest Daughter In The World, Pemeran Drakor Terpopuler 2019

Ilustrasi. Biodata Pemain My Prettiest Daughter In The World, Daftar Pemeran Drakor My Prettiest Daughter In The World.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - My Prettiest Daughter In The World adalah drama Korea yang tayang perdana pada 23 Maret 2019. Adapun, pemeran drakor My Prettiest Daughter In The World, antara lain Yoo Sun, Kim So Yeon, dan Hong Jong Hyun. Bagaimana biodata pemain My Prettiest Daughter In The World?

KDrama My Prettiest Daughter In The World dikenal juga dengan judul lain, My Daughter Is The Kindest.

My Prettiest Daughter In The World ini merupakan drama Korea bergenre keluarga.

Drama Korea ini tayang perdana pada 23 Maret 2019 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19.55 waktu setempat di channel KBS2.

KDrama My Prettiest Daughter In The World digarap oleh sutradara ternama Korea, Park Man Young dan dibantu oleh Jo Jung Sun.

Berikut, biodata pemain My Prettiest Daughter In The World dalam daftar lengkap pemeran drakor My Prettiest Daughter In The World.

1. Yoo Sun

Yoo Sun (Instgaram/yoo_sun0129)

Yoo Sun adalah aktris asal Korea Selatan.

Ia paling dikenal untuk perannya dalam drama keluarga populer My Too Perfect Sons, dan juga film Black House, Moss, GLove, dan Don't Cry Mommy.

Nama: Yoo Sun

Nama Kelahiran: Wang Yoo Sun

Tanggal lahir: 11 Februari 1976