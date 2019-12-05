Drama Korea

Download Drakor Psychopath Diary Episode Lengkap Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Cara unduh atau download drakor Psychopath Diary episode lengkap subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download drakorindo terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Yoon Shi Yoon dan Jung In Sun, yuk simak, cara unduh atau download drakor Psychopath Diary episode lengkap, disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download drakorindo terbaru 2019.

Simak juga, cara nonton online lewat streaming Psychopath Diary di ponsel.

Bagaimana sinopsis Psychopath Diary?

Drama Korea Psychopath Diary tayang perdana pada 20 November 2019.

KDrama ini merupakan drama terbaru Yoon Shi Yoon dan Jung In Sun.

Drama Korea ini disutradarai oleh Lee Jong Jae.

Sementara, skenarionya ditulis oleh Ryoo Yong Jae, Kim Hwan Chae, dan Choi Sung Joon.

Drama ini tayang di tvN setiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 KST.

Biodata Pemain Psychopath Diary, Simak Daftar Lengkap Pemeran Drakor Psychopasth Diary

Adapun, genre drakor ini adalah thriller komedi.

KDrama ini berjumlah 16 episode.

 

Berikut, sinopsis Psychopath Diary.

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Jung In Sun
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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