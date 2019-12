Download Lagu EXO 'Love Shot' MP3, Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu EXO berjudul Love Shot, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Love Shot.

Berikut, lirik lagu Love Shot.

chagapdorok seorol gyeonun chae

nari seon deut geu moksorien

summakhineun geosman gadeukhae

Oh oh oh oh oh

Aye ye

nuneul garin chaero geureohge

gutge dadabeorin seoroui

mami aesseo oemyeonhaneun geol

Ah tadeureoga

gallajil deut sumi makhyeowa

galjeungi na

i han janeul gadeukhi dama

neomchil deushan

witaeron oneul bameul nan

It’s the love shot

Na nanana nananana

Na nanana nanana

Na nanana nananana

Oh oh oh oh oh

It’s the love shot

Na nanana nananana

Na nanana nanana

Na nanana nananana

Oh oh oh oh oh

It’s the love shot

biteullyeobeorin love & hate

areumdawossdeon gieokdeul

hayahge muldeuryeojyeo

jogeumssik baraeeoga

maeil deo gipeojyeo

calm down

sangcheoga doeneun malgwa

geomge tabeorin maeum

Where is love

Yeah yeah yeah yeah

nungwa gwireul makgo

eokjiro hemaebwado

gyeolguk jeongdabeun love

too much egoe

jurin baereul bulligo

bieobeorin han janui

compassion