Atlet Karate Asal Way Kanan Raih Emas di Kerjurnas Karate Senkaido Championship Menpora Cup 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - I Gusti Arya Guntur Wira Utama pelajar SMPN 5 Blambangan Umpu meraih Medali Emas di Kejuaraan Nasional Karate Senkaido Championship "Menpora Cup 2019". Jumat (6/12/2019).

Selain, meraih medali emas sebagai juara 1 SMP Sabuk Kuning Kumite perorangan +50 Kg Putra.

Atlet Karate yang telah mengharumkan nama Way Kanan ini mendapatkan apresiasi dari Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyampaikan ucapan terimakasih dan bangga terhadap prestasi yang telah dicapai.

Dirinya berpesan teruslah berlatih hingga dapat mempertahankan prestasinya dan semoga prestasi ini dapat menginspirasi pemuda-pemuda lain khususnya Kabupaten Way Kanan.

Sementara, I Gusti Arya Wira Pratama merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, I Gusti Ngurah Surya Negara (40) dan Ny. Yuli Wulan Dari (37) warga KM 10 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Ayahnya , Aipda I Gusti Ngurah Surya yang berdinas di Polsek Baradatu, mengaku Arya mulai mencintai karate sejak SD.

Hingga kini berkat usaha kerja keras dan dukungan semua pihak anaknya dapat meraih prestasi pada ajang Menpora Cup 2019.

Sebagai orangtua saya sangat bersyukur dan untuk kedepan saya akan terus mendukung hobby Arya serta prestasi ini merupakan kebanggaan tersendiri buat keluarga kami.

"Semoga ke depannya Arya terus berprestasi," tandas Aipda Gusti.

Hadir untuk mendampingi dalam audiensi tersebut Rahmat Inkanas Kepala Bidang Keolahragaan mewakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan serta KONI Way Kanan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)