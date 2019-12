Chord Gitar Kisahku - Brisia Jodie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Brisia Jodie, berikut, chord gitar atau kunci gitar Kisahku.

Termasuk, cara unduh atau download lagu Kisahku MP3 serta lirik lagu dan Video Klip.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Kisahku dari Brisia Jodie.

C G Am C

F

C Am

pagi ini aku bermimpi

G C

akankah jadi kenyataan

Am F#

bisanya kau mengubah rasa

Am Bb G

Jadi makin cinta

C Am

apakah rasamu kan sama

G C

ku harap kaupun rasa

Am F#

namun ku sadari akhirnya

Am F G

Kamu tidak cinta

C

Cukup aku rasakan ini

Am

Cukup aku rasakan ini

F G

Sakit sekali sakit sekali

C

Tak usah kau tanyakan lagi

Am

Tak usah kau hindari lagi

F

Dan hingga kini

Bb

Ku sendiri lagi

C

Kini

C Am

pertama kau bilang kau cinta

G C

tapi kamu tak cinta

Am D

bagaimana bisa ku percaya

Am F G

Kata katamu itu

[chorus]