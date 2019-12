Artis Ariel Tatum Ditawar Pria Hidung Belang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ariel Tatum baru-baru ini menjadi bintang tamu dalam program Bareng Boy di Trans 7 yang dipandu oleh Boy William.

Dalam program tersebut, Ariel Tatum mengaku sering di direct message (DM) melalui Instagram oleh pria hidung belang.

"Sebenarnya banyak sih Boy yang nawari kayak straight in the point gitu," ungkap Ariel yang dilansir dari kanal YouTube Trans7 Official, Minggu (8/12/2019).

pria hidung belang yang menawarinya untuk sekedar menemani makan malam.

"Kaya 'saya mau dinner sama Ariel Tatum berapa? Gitu'," imbuhnya.

"Yaudah muter-muter disitu aja, 'semalem sama Ariel Tatum berapa?'," tambahnya.

Ariel pun dibuat heran dengan sikap para lelaki hidung belang tersebut.

"Kayak oh my God. Kok orang berani kayak gitu sih Boy," ujar Ariel.

Boy William pun ikut terkejut mendengarnya.

Ariel Tatum. (Instagram/@arieltatum)

Tak hanya terkait lelaki hidung belang, Ariel juga sering mendapat tudingan sebagai simpanan om-om.

Prasangka ini muncul dikarenakan Instagram perempuan kelahiran Jakarta ini bersih dari endorsement.