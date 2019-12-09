Chord Gitar

Chord Gitar Mundur Alon-alon - Ilux ID, Kunci Gitar Lagu Jawa Terpopuler

Buat kamu penggemar Ilux ID, yuk simak, chord gitar atau kunci gitar Mundur Alon-alon. Termasuk, Video Klip serta lirik lagu

Chord Gitar Mundur Alon-alon - Ilux ID, Kunci Gitar Lagu Jawa Terpopuler
@nellakharisma @ilux.id)
Ilustrasi. Chord Gitar Mundur Alon-alon - Ilux ID, Kunci Gitar Lagu Jawa Terpopuler. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat para penggemar Ilux ID, yuk simak, chord gitar atau kunci gitar Mundur Alon-alon.

Simak juga, Video Klip serta lirik lagu Mundur Alon-alon dan cara unduh atau download lagu Mundur Alon-alon MP3.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Mundur Alon-Alon.

INTRO:

C Em Am Dm G Em Am F G

C Em

Aku ngalah dudu mergo

Am
Aku wes ra sayang

Dm
Aku mundur dudu mergo

G
Tresnaku wes ilang

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Tags
chord gitar
Mundur Alon-alon
Ilux ID
kunci gitar
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
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