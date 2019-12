Digendong Richard Kyle, Jessica Iskandar Pamer Lokasi Pernikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jessica Iskandar dan Richard Kyle tengah berada di Bali untuk mempersiapkan pernikahan mereka tahun depan.

Lewat sebuah unggahan di Instagram, lokasi pernikahan ibunda El Barack Alexander pun terungkap ke publik.

Beberapa bulan lagi Jessica Iskandar dan Richard Kyle akan segera melangsungkan pernikahan.

Ya, keduanya dikabarkan akan menggelar pernikahan pada bulan Maret 2020 .

Jessica Iskandar dan Richard Kyle pun memilih Bandung dan Bali sebagai lokasi pernikahan mereka.

Jessica Iskandar dan Richard Kyle (Instagram @inijedar)

Baru-baru ini, Jessica dan Richard tengah berada Bali untuk mempersiapkan pernikahan mereka di sana.

Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar pun tak sungkan mengunggah momen-momen dirinya saat berada di sana.

Seperti pada sebuah postingan, Jedar mengunggah potret dirinya saat digendong oleh Richard.

Meski hanya berupa siluet, Jedar dan Richard nampak begitu mesra.

Lokasi tersebut disinyalir menjadi lokasi pernikahan keduanya nanti.

Jessica Iskandar digendong Richard Kyle (TribunStyle.com/Instagram @inijedar)

Pasalnya, lewat keterangan foto Jedar menuliskan rasa terima kasihnya kepada wedding organizer yang menangani pernikahannya.

"Counting down the months.Terima kasih Tuhan ada tempat seindah ini. I’m so thankful for the best WO @varawedding @weddingku," tulis Jedar.

Lokasi tersebut memang begitu indah saat dipandang.

