Kolonel Inf Romas Herlandes Ikut Memanatu Jalannya Pertandigan Sepak Bola Shopee Liga 1 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dandim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes, SE, M.Si., M.M., ikut memantau jalannya pertandingan sepak bola Shopee liga 1 Perseru Badak Lampung FC Vs Persija Jakarta, di Lapangan Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Jl. Sumpah Pemuda Kelurahan Perumnas Way Halim. Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Minggu (8/12/2019).

Pertandingan sempat di hentikan sementara selama 15 menit karena terjadi kericuhan Suporter Jakmania yang turun ke lapangan karena ingin menonton dari jarak dekat sehingga aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mengamankan dan menertibkan Suporter tersebut dan Pertandingan pun di lanjutkan Kembali.

Pertandingan Sepak Bola Perseru Badak Lampung FC Vs Persija Jakarta berakhir pukul 20.40 WIB dengan skor akhir 2 - 0 dengan kemenangan Perseru Badak Lampung FC.

Anggota Kodim membantu aparat kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan pertandingan sepakbola ini sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri dalam menciptakan situasi kondusif di Kota Bandar Lampung, terang Romas Herlandes. (tribunlampung.co.id/rls)