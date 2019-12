Wakapolres Way Kanan Hadiri Upacara Peringatan Hakordia di Pemkab Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kompol Fanny Indrawan, Waka Polres Way Kanan menghadiri Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2019 (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2019 di Lapangan Pemkab Way Kanan, Senin (9/12/2019).

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2019 ini melibatkan TNI, Polri, Forkopimda Way Kanan, sederet Staf Pemkab Way Kanan, pelajar dan Organisasi Wanita di lingkungan Kabupaten Way Kanan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony menjadi inspektur upacara memberikan sambutan dalam peringatan hari antikorupsi sedunia mengambil tema "Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju".

Wakil Bupati Way Kanan mengajak semoga hari anti korupsi ini bukan hanya sekadar peringatan atau seremonial saja.

Namun, korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia serta, musuh semua bangsa-bangsa.

Tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum.

Kita perlu membangun sistem dan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Karena sistem yang baik akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.

“Dan Pemerintah melakukan langkah percepatan Rerformasi Birokrasi termasuk didalamnya Reformasi Pelayanan Publik dan Perizinan”, ujar Wakil Bupati Edward Antony.

Selanjutnya, untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif dengan kata kuncinya yaitu partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi serta kerjasama bahu-membahu antar Lembaga-lembaga penegak hukum.

Kemudian bersinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta keteladanan para Pemimpin, pemegang kekuasaan daru Pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas korupsi. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)