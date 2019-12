TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - simak, biodata pemain Unknown Woman dan daftar lengkap pemeran drama Korea Unknown Woman yang merupakan drama Korea terpopuler 2019.

Unknown Woman adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2017 yang dibintangi oleh Oh Ji Eun, Bae Jong Ok, Park Yoon Jae, Seo Ji Seok, dan Choi Yoon So.

Drama Korea Unknown Woman di kenal dengan judul lain Nameless Woman merupakan salah satu kdrama melodrama family yang berdurasi sangat panjang.

Unknown Woman ini di sutradarai oleh Kim Myung Wook dan di bantu penulis Moon Eun Ah.

Nameless Woman mengisahkan tentang seorang bernama Hong Ji Won (Bae Jong Ok).

Ia tumbuh di sebuah panti asuhan.

Untuk merubah latar belakangnya yang menurut ia buruk ia mulai belajar dengan giat dan akhirnya berhasil lulus dari sebuah universitas bergengsi.

Saat ini ia bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan besar.

Akhirnya Hong ji Won menikahi pemilik perusahaan dan memiliki seorang anak laki-laki.

Suatu hari ia menyadari bahwa anaknya menderita suatu penyakit.