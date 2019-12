TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Honda Brio 2019, Mulai Rp 87 Juta.

Berikut harga mobil bekas Honda Brio 2019, Mulai Rp 87 Juta hingga Rp 169 juta sebagaimana dilansir carmudi.

1. Honda Brio RS 2018 AT

Harga Rp 130 Juta

2. Honda Brio Satya E CVT 1.2 A/T 2017 AT

Harga Rp 125 Juta

3. Honda Brio Satya E A/T 2016 AT

Harga Rp 119 Juta

4. Honda Brio All New RS 2019 AT

Harga Rp 169 Juta

5. Honda Brio RS CVT AT 2018



Harga Rp 149 Juta



