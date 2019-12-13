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Download Lagu EXO Call Me Baby MP3, Gudang Lagu Korea Terpopuler

Simak cara download lagu EXO berjudul Call Me Baby, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler. Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Call Me Baby.

Download Lagu EXO Call Me Baby MP3, Gudang Lagu Korea Terpopuler
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Ilustrasi. Download Lagu EXO Call Me Baby MP3, Gudang Lagu Korea Terpopuler 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu EXO berjudul Call Me Baby, dalam gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Call Me Baby.

Berikut, lirik lagu Call Me Baby.

i georineun wanjeon nalliya
saramdeul saineun namiya
hamkkehaneun mae sungani
Like boom, boom, boom, boom, boom
What up

Hey girl yeongwon gatdeon challa
(unmyeong gateun sungan)
nareul han sungan ttulkoga
(beongaecheoreom i segyereul)
neon nae ireum bulleojumyeo naegero dagawa

nollawo seomgwangcheoreom gadeuk cha
neoreul majuhan sungan oh my
pyeonhage yeogi anja ije nae yaegireul deureobwa

Oh I don’t care na meollimeolli doragandaedo
ireoke neoui gyeote
dan han namjaga doeeojul teni

memareun nae ipsure neo
seumyeodeureowa nareul kkaewo
The time’t wasting girl
So don’t wait, don’t wait too long

binnaneun geotdeureun manha,
geu ane jinjjareul bwabwa
Call me baby, Call me baby,
Call me baby, Call me baby
(You know my name girl)
neol hyanghae keojyeogan maeuma,
neo malgon geu muneul dada
(You know I’m here girl)
Call me baby, Call me baby,
Call me baby, Call me baby
myeot beonirado Call me girl

nareul naro jonjaehage hae
nae sesangeun ojik you’re the one,
You’re the one
Girl you’re the one I want

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EXO
Call Me Baby
MP3
Gudang Lagu Korea Terpopuler
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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