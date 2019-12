Download Lagu EXO Call Me Baby MP3, Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu EXO berjudul Call Me Baby, dalam gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Call Me Baby.

Berikut, lirik lagu Call Me Baby.

i georineun wanjeon nalliya

saramdeul saineun namiya

hamkkehaneun mae sungani

Like boom, boom, boom, boom, boom

What up

Hey girl yeongwon gatdeon challa

(unmyeong gateun sungan)

nareul han sungan ttulkoga

(beongaecheoreom i segyereul)

neon nae ireum bulleojumyeo naegero dagawa

nollawo seomgwangcheoreom gadeuk cha

neoreul majuhan sungan oh my

pyeonhage yeogi anja ije nae yaegireul deureobwa

Oh I don’t care na meollimeolli doragandaedo

ireoke neoui gyeote

dan han namjaga doeeojul teni

memareun nae ipsure neo

seumyeodeureowa nareul kkaewo

The time’t wasting girl

So don’t wait, don’t wait too long

binnaneun geotdeureun manha,

geu ane jinjjareul bwabwa

Call me baby, Call me baby,

Call me baby, Call me baby

(You know my name girl)

neol hyanghae keojyeogan maeuma,

neo malgon geu muneul dada

(You know I’m here girl)

Call me baby, Call me baby,

Call me baby, Call me baby

myeot beonirado Call me girl

nareul naro jonjaehage hae

nae sesangeun ojik you’re the one,

You’re the one

Girl you’re the one I want