Ashanty Marah Besar pada Aurel Hermansyah karena Kenakalan Ini 

Terlihat kompak hubungan Aurel Hermansyah dan ibu sambungnya, Ashanty.

Ashanty dan Aurel Hermansyah sering habiskan waktu bersama dan jarang terlibat cekcok.

Bahkan, Ashanty dan Aurel sama-sama kompak hingga mengaku saling curhat satu dan yang lain.

Meskipun tampak akrab, ternyata keduanya sempat berselisih paham hingga berujung pengusiran.

Pertengkaran besar antara keduanya diakui terjadi pada awal-awal hubungan keduanya sebagai ibu sambung dan anak tiri.

Pasalnya, sejak tahun 2012 lalu, Ashanty baru menjadi ibu sambung Aurel Hermansyah.

Tujuh tahun berlalu, keduanya tampak tak jarang membagikan keakraban satu sama lain.

Sikap istri Anang Hermansyah terhadap Aurel pun sempat diabadikan di laman Instagramnya @ashanty_ash.

"I will always protect you (aku akan selalu melindungimu).

"Until the day someone could prove to protect you, better than me (Sampai suatu hari nanti ada seseorang bisa melindungimu lebih baik dariku).

"Cause u will always be my babyloly @aurelie.hermansyah (karena kamu akan selalu menjadi babylolyku)," tulis Ashanty.