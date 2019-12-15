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Chord Gitar Lagu Tak Ikhlasno Happy Asmara, Lengkap dengan Lirik dan Cara Download Tak Ikhlasno
Setelah mengetahui chord gitar atau kunci gitar Tak Ikhlasno dari Happy Asmara, berikut cara unduh atau download lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara beserta lirik lagunya.
Berikut chord Lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara
Intro : C G Am Em
F C Dm G..
C G
Sepine wengi iki
Am Em
Ngeridu ati
F C Dm
Seng tansah kelingan sliramu
G C
Kowe ninggal aku..
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C G
Ademe howo iki
Am Em
Nggowo loro sing kang nyoto
F C
Mergo nyawang kowe
Dm G C F G C
Gandeng karo liyane..
Am Em
Yen pancen iki wis garise
F C
Aku ikhlas lahir batine
Am Em
Kabeh kudu tak lalekne
F G
Masio.. abot sanggane..
Reff :
C G Am
Ra sepirone loro ati iki
Em F
Amergo di tinggal pergi
C Dm
Tapi loro ati iki
G C
Amergo di khianati..
G Am
Yen pancen uwis garise
Em F
Kowe gandeng karo dek'e
C Dm
Mung dungoku mugo langgeng
G C
Sak lawase..
Musik : C G Am Em
F C Dm G
C G Am Em
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