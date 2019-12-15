Lagu Ed Sheeran
Download Lagu Dive MP3 - Ed Sheeran
Cara unduh atau download lagu Dive yang dinyanyikan Ed Sheeran, dalam MP3 Gudang Lagu terpopuler. Termasuk, Video Klip dan lirik lagu Dive.
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Ilustrasi. Download Lagu Dive MP3 - Ed Sheeran.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Dive yang dinyanyikan Ed Sheeran, dalam MP3 Gudang Lagu terpopuler.
Termasuk, Video Klip dan lirik lagu Dive.
Berikut, lirik lagu Dive.
Maybe I came on too strong
Maybe I waited too long
Maybe I played my cards wrong
Oh, just a little bit wrong
Baby I apologize for it
I could fall, or I could fly
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung