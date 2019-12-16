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Chord Gitar Lagu 'Selow' Milik Via Vallen, Termasuk Liriknya
Bagi kamu penggemar Via Vallen, yuk simak kunci gitar atau chord gitar lagu Selow. Simak juga cara unduh atau download lagu Selow MP3 dan liriknya.
Youtube ascadamusik
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu 'Selow' Milik Via Vallen, Termasuk Liriknya.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Via Vallen, yuk simak kunci gitar atau chord gitar lagu Selow.
Simak juga cara unduh atau download lagu Selow MP3 dan liriknya.
Berikut, chord gitar lagu Selow dan liriknya
Intro : C. . E. . Am. . G. .
C E
....Sudah Biasa
Am
Diriku Ditinggalkan
Dm
Diacuhkan dan dicampakan
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribunnews