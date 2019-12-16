Chord Gitar

Chord Gitar Lagu 'Selow' Milik Via Vallen, Termasuk Liriknya

Bagi kamu penggemar Via Vallen, yuk simak kunci gitar atau chord gitar lagu Selow. Simak juga cara unduh atau download lagu Selow MP3 dan liriknya.

Chord Gitar Lagu 'Selow' Milik Via Vallen, Termasuk Liriknya
Youtube ascadamusik
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu 'Selow' Milik Via Vallen, Termasuk Liriknya. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Via Vallen, yuk simak kunci gitar atau chord gitar lagu Selow.

Simak juga cara unduh atau download lagu Selow MP3 dan liriknya.

Berikut, chord gitar lagu Selow dan liriknya

Intro : C. . E. . Am. . G. .

C                    E

....Sudah Biasa

                           Am

Diriku Ditinggalkan

                                  Dm

Diacuhkan dan dicampakan

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Tags
chord gitar
Selow
Via Vallen
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribunnews
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