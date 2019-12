Download Lagu Ddu-Du Ddu-Du BLACKPINK, Lengkap Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video musik lagu Ddu-Du Ddu-Du BLACKPINK yang diunggah di YouTube tembus 1 miliar Senin 11 November 2019.

Video klip lagu tersebut diunggah di YouTube pada 15 Juni 2018.

Berikut ini Lirik lagu Ddu-Du-DDu-Du Bahasa Korea

Chakhan eolgure geureohji moshan taedoGanyeorin mommae sokGaryeojin volumeeun du baeroGeochimeopsi jikjinGudi bojin anhji nunchiBlack hamyeon pinkUrin yeppeujanghan

savage

Wonhal ttaen daenohgo ppaesjiNeon mwol haedo kallo mul begiDu sonen gadeukhan fat checkGunggeumhamyeon haebwa fact checkNun nopin kkokdaegiMul mannan mulgogiJom dokhae

nan toxicYou hokhae i’m foxy

Du beon saenggakhaeHeunhan namdeulcheoreom chakhan cheogeun mot hanikkaChakgakhaji maSwipge useojuneun geon nal wihan geoya

Ajigeun jal moreugessjiGudi wonhamyeon test meNeon bul bodeusi ppeonhaeManmanhan geol wonhaessdamyeon

Oh wait til’ i do what i doHit you with thatDdu-du ddu-du duHit you with thatDdu-du ddu-du du

Jigeum naega georeoganeun georinBlackpink 4 way sageoriDongseonambuk sabangeuro run itNeone beokisriseuteuSsak da i bought itNeol danggineun geosdo meolli milchineun

geosdoJemeosdaero haneun bad girlJohgeon silheohageon nuga mwora hadeonWhen the bass dropIt’s another banger

Du beon saenggakhaeHeunhan namdeulcheoreom chakhan cheogeun mot hanikkaChakgakhaji maSwipge useojuneun geon nal wihan geoya