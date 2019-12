Download Film The Expendables 2 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penonton serial film The Expendables khusunya fans Sylvester Stallone, berikut cara unduh atau download film The Expendables 2, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film Hollywood terpopuler.

Termukan juga, cara nonton online lewat streaming The Expendables 2 di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis The Expendables 2?

The Expendables 2 merupakan film aksi Amerika yang disutradarai oleh Simon West.

Skenario film ini ditulis oleh Richard Wenk dan Sylvester Stallone berdasarkan sebuah cerita dari Ken Kaufman, David Agosto dan Wenk.

Film The Expendables 2 adalah sekuel lanjutan dari film aksi The Expendables (2010).

Film berdurasi 103 menit ini telah dirilis pada tanggal 17 Agustus 2012 di Amerika Serikat.

Selain itu, film The Expendables 2 menampilkan sejumlah bintang kenamaan seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth dll.

Menghabiskan anggaran pembuatan film senilai $100 juta, film The Expendables 2 mampu mendulang pendapatan kotor sebesar $305.4 juta.

Berikut adalah Sinopsis film The Expendables 2: