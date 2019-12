Kunci Gitar (Chord) I Love You 3000 - Stephanie Poetri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Stephanie Poetri, yuk simak, kunci gitar atau chord gitar I Love You 3000.

Termasuk, Video Klip dan lirik lagu I Love You 3000 serta cara unduh atau download lagu I Love You 3000 MP3.

Berikut, chord gitar I Love You 3000 dan lirik lagu.

[Intro]

C

Baby, take my hand

Am

I want you to be my husband

D

'Cause you're my Iron Man