Sambangi Tribun Lampung, Indofood Kenalkan Indomie Rasa Baru Chitato Rasa Sapi Panggang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Divisi Noodle cabang Lampung memperkenalkan produk terbarunya yaitu, 'Indomie Mie Goreng Chitato Rasa Sapi Panggang'.

Industrial Relation Assistant Noodle PT Indofood cabang Lampung Cicha Deswari menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke kantor Harian Tribun Lampung, Bandar Lampung, Jumat (20/12/2019) sore.

Kunjungan tersebut disambut langsung Pemimpin Perusahaan Tribun Lampung, Margaretha Iin Wahyuningrum dan jajaran.

“Ya, kami sengaja melakukan kunjungan silahturahmi ke Tribun Lampung, yang kebetulan kami juga mambawa produk terbaru dari Indomie, ‘Mie Goreng Chitato Rasa Sapi Panggang’,” kata Cicha Deswari, Jumat (20/12/2019).

Cicha Deswari menjelaskan, Mie Goreng Chitato menawarkan cita rasa dan pengalaman memakan mie instan yang berbeda bagi setiap yang menikmatinya.

“Jadi khusus buat produk baru kali ini, ada penambahan topping khusus, yang kami yakni pasti akan sangat akrab di lidah setiap penikmat Mie Goreng Chitato Rasa Sapi Panggang,” imbuh Cicha Deswari.

• Dibuka Lowongan Kerja PT Indofood Lulusan SMA Hingga S1 Pendaftaran Sampai Desember 2019

Lebih lanjut, Cicha Deswari menerangkan, Mie Goreng Chitato merupakan salah satu produk premium Indofood, yang saat ini dalam masa promo.

• Link Live Streaming Badak Lampung vs Persela, Laskar Saburai Jalin Kerja Sama dengan Indofood

“Promo kami terbatas atau limited edition, jadi kalau stok produk promo sudah habis, berarti promonya juga sudah berakhir dan balik lagi ke penjualan harga normal,” pungkas Cicha Deswari.

Cicha Deswari menjelaskan, mengenai sistem promo yang ditawarkan PT Indofood tersebut.

“Sebab saat ini promo yang kami berikan adalah buy one get one (beli satu gratis satu), yaitu untuk setiap pembelian satu karton produk, bisa mendapatkan gratis satu karton,” tandas Cicha Deswari.(tribunlampung.co.id/tama yudha wiguna)