Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Wakapolda Lampung Tekankan Program Prioritas Kapolri

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung Brigjen Pol Drs. Sudarsono, SH, M.Hum bersama rombongan melaksanakan Kunker (kunjungan kerja) ke Polres Way Kanan, Jumat (20/12/2019).

Kunjungan Wakapolda tersebut dalam rangka memberikan pengarahan dan tatap muka kepada anggota Polres Way Kanan yang digelar di Gedung Serba Guna Pesat Gatra Polres Way Kanan.

Kehadiran Wakapolda turut didampingi Pejabat Utama Polda Lampung, antara lain Karo Rena Kombes Pol Drs. Wawan dan Kabag Bin Ops Ro Ops Polda Lampung AKBP Joko Sumarno, S.Ik, M.H dan disambut langsung Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro bersama jajarannya, Forkopimda Way Way Kanan serta Polisi Cilik menyambut Jenderal Bintang Satu itu dengan pengalungan kain tapis Lampung dan bunga.

Selanjutnya, Wakapolda menerima Jarmat (jajar hormat) dari regu Satuan Sabhara Polres, lalu Wakapolda beserta rombongan menuju ke ruang kerja Kapolres untuk beristirahat sebentar.

Waka Polda Lampung bersama Forkompimda, langsung menuju ke lapangan tembak Polres Way Kanan, untuk meresmikan lapangan tembak Serba Guna Aman Damai dan Sejuk Polres Way Kanan.

Acara kemudian dilanjutkan di GSG (gedung serba guna) Pesat Gatra Polres Way Kanan yang dimulai dengan laporan secara resmi oleh Kabag Ops Kompol Yudi Pristiwanto kepada Wakapolda dan Lapsat (laporan kesatuan) oleh Kapolres tentang situasi dan kondisi yang ada di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Wakapolda dalam arahannya mengatakan, kegiatannya ini merupakan kunjungan kerja di Polres Way Kanan diakhir penghujung tahun dan yang terakhir dari empat belas Polres yang ada di Polda Lampung, setelah kemarin Polda Lampung fokus dengan pembentuk Polres Pringsewu dan Tubaba yang notabene hanya membutuhkan target waktu satu bulan setengah setelah mendapatkan rekomendasi bahwa dapat menjadi Polres jadi kami kejar alhamdulilah tercapai.

Lebih Lanjut, Waka Polda Lampung menyampaikan rencana kegiatan kedepan yang akan menjadi tanggung jawab besar Polri untuk mengamankan kegiatan natal 2019 dan tahun baru 2020, terutama untuk keselamatan pengendara dijalan lintas, bagaimana cara mengantisipasi permasalahan Lalu lintas untuk berjalannya Operasi Lilin Krakatau 2019.

Wakapolda Lampung mengharapkan petugas Polri diwilayah harus memahami situasi dilapangan tidak boleh meremehkan dan apa yang telah menjadi kebijakan program prioritas Kapolri yang dicanangkan oleh Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si tidak lanjut dari 11 program prioritas itu.

Jajaran harus memahami ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama bagaimana kita dalam memujudkan prioritas Kapolri dapat semaksimal mungkin guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi Polri ini semakin meningkat, “ Ungkap Brigjen Pol Drs. Sudarsono. (tribunlampung.co.id/anung bayuardi)