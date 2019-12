Jumlah Penduduk Miskin di Lampung Utara Turun 5.370 Jiwa Dibanding Tahun Lalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Sebanyak 122.650 jiwa penduduk di kabupaten Lampung Utara yang masuk kategori miskin.

Jumlah tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Lampung Utara.

“Jumlah ini menurun sebanyak 5.370 jiwa dibandingkan dengan tahun 2018 yang jumlahnya mencapai 128.020 jiwa,” kata Siectio Dicko Pratama, Statistisi Ahli Pratama BPS Lampung Utara, Senin 23 Desember 2019

Dalam menentukan suatu penduduk tergolong miskin, pihaknya menggunakan indikator garis makanan dan garis non makanan.

Di dalam perhitungannya, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebesar Rp 400.662 per bulan per kapita sebagai garis kemiskinan terbaru.

Indikator ini meningkat dari Maret 2018, di mana garis kemiskinan dipatok Rp 391.444 per bulan per kapita.

Menurut dia, garis kemiskinan adalah cerminan dari pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori.

Dengan demikian, jika harga-harga bahan pangan meningkat, garis kemiskinan juga terangkat naik.

“Garis makanan dihitung berdasarkan pengeluaran yang dikonsumsi rumah tangga dalam seminggu terakhir,” kata Dia.

Jumlah kalori atau yang dikeluarkan kurang dari standarnya, berarti rumah tangga tersebut digolongkan miskin.