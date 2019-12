Ilustrasi. Kunci Gitar (Chord) One Only - Pamungkas.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para penikmat dan pendengar musik Pamungkas, berikut, kunci gitar atau chord gitar One Only.

Selain itu, kamu juga melihat lirik lagu dan Video Klip One Only.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar One Only.

[Verse 1]

C Em

Oo, There you are

F

Sittin’ still all stripes and lonely

G

Hidin’, wishin’, waitin’