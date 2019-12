Kisah Cinta Hotman Paris, Terungkap Alasan Hotman Pilih Sang Istri Dibanding Wanita Lain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengacara kondang nan tajir, Hotman Paris mengungkapkan kisah cinta yang mempertemukan dirinya dengan sang istri, Agustianne Marbun.

Tak cuma itu, Hotman pun menyampaikan alasan memilih Agustianne dibanding wanita lain.

Hotman Paris mengungkapkan hal tersebut dalam program 'Bareng Boy' yang diunggah kanal YouTube Trans7 Official pada Rabu (25/12/2019).

Awalnya, Boy William bertanya alasan Hotman jarang 'memamerkan' istrinya di depan publik.

"Bang mau nanya nih istri kan kita sering lihat juga kadang-kadang di sosmed, dia orangnya baik kok jarang diajak muncul ke TV nih Bang," tanya Boy William . • Hotman Paris Sempat Bagi Harta Warisan, Curiga Anaknya Ingin Sang Ayah Cepat Mati

• Artis Sembunyi di Ruang Rahasia Saat Rumahnya Digerebek Polisi, Ketahuan Gara-gara Ketiduran

• Rezky Aditya Sempat Ragukan Citra Kirana Bisa Masak, Hasilnya Nambah Sampai 2 Kali!

Hotman mengatakan, dirinya akan memamerkan istrinya di saat yang tepat.

"On the right time, on the right occasion (Di waktu yang tepat ya, di saat yang tepat)," jawab Hotman.

Kendati demikian, Hotman mengaku keluarga adalah nomor satu baginya.

"Family still number one?" tanya Boy.

"Oh iya of course, laki-laki kalau tidak ada waktunya untuk keluarga, dia bukan laki-laki, itu kata film The God Father," jawab pengacara kondang itu.

Ia lalu menjelaskan alasannya menikahi sang istri, dibanding wanita-wanita lain.