Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Halal, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halal. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halal.
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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Halal, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halal.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halal.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Halal.
[intro] G
Bismillahirohmani Rohim
G C
Uang haram nanti karma
Em D
Uang panas cepet melayang
G C
Uang Jin dapat dari tuyul
Em D
Uang setan gak bakal berkah
Am Bm C D
Uang siluman uang gak jelas
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com