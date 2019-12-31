Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Halal, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank

Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halal. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halal.

Chord Gitar Lagu Halal, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Halal, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Halal.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Halal.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Halal.

[intro] G

Bismillahirohmani Rohim

G                         C
Uang haram nanti karma

Em                         D
Uang panas cepet melayang

G                           C
Uang Jin dapat dari tuyul

Em                          D
Uang setan gak bakal berkah

Am       Bm                  C           D
Uang siluman uang gak jelas

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Tags
chord gitar lagu
kunci gitar
Halal
Slank
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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