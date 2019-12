Ilustrasi - Slank. Chord Gitar Lagu I Dont Want That, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu I Dont Want That.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu I Dont Want That.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu I Dont Want That.

[Chorus]

Em Bm Am G

Hancur lebur porak-poranda

Em Bm Am

pecah belah berantakan

C D

berkeping-keping jadinya

[Intro] C Am G G

C Am G G

[Verse]

C

Walau kau sakiti