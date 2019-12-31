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Chord Gitar Lagu Juwita Malam Punk, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Juwita Malam Punk. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Ilustrasi - Slank. Chord Gitar Lagu Juwita Malam Punk, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Juwita Malam Punk.
Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Juwita Malam Punk.
[Verse 1]
DM Dm7
Engkau gemilang malam cemerlang
DM F#7 B7
Bagaikan bintang timur sedang mengembang
Em7 B7 Em7 B Em7
Tak jemu jemu mata memandang, aku namakan dikau
A F#m A7
Juwita malam
[Verse 2]
DM Dm7
Sinar matamu menari nari
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com