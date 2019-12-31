Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Juwita Malam Punk, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank

Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Juwita Malam Punk. Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.

Chord Gitar Lagu Juwita Malam Punk, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank
KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Ilustrasi - Slank. Chord Gitar Lagu Juwita Malam Punk, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Slank. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar Slank, berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Juwita Malam Punk.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Juwita Malam Punk.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Juwita Malam Punk.

[Verse 1]

DM                      Dm7
Engkau gemilang malam cemerlang

DM                   F#7                    B7
Bagaikan bintang timur sedang mengembang

Em7          B7               Em7               B        Em7
Tak jemu jemu mata memandang, aku namakan dikau

A    F#m   A7
Juwita malam

[Verse 2]

DM              Dm7
Sinar matamu menari nari

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Slank
Juwita Malam
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: TribunStyle.com
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